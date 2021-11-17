شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من وزارة الطيران المدنى يلتقى مسئولى طيران الإمارات بمعرض دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى وفد وزارة الطيران المدنى على هامش مشاركته فى معرض دبى للطيران Dubai Airshow 2021 بقيادات ومسئولى شركة طيران الإمارات لبحث التعاون المشترك بين الجانبين بمجالات صناعة النقل الجوى المختلفة، وذلك بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى، وباسم عبد الكريم مساعد الوزير للعلاقات الدولية والإعلام، والدكتور مهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدنى، والطيار عمرو أبوالعينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والطيار عمرو نبيل رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، والمهندس هانى صلاح الدين رئيس شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، ومن الجانب الإماراتى عدنان كاظم الرئيس التنفيذى للعمليات التجارية لطيران الإمارات، والشيخ ماجد المعلا نائب رئيس أول إقليمى للشئون الدولية، وبدر عباس نائب رئيس أول العمليات التجارية - أفريقيا، وأحمد آل خميس مدير أول شئون السياسات الجوية وصناعة الطيران.

وخلال اللقاء بحث الجانبان التعاون والتنسيق المشترك بين الناقلتين الوطنيتين مصر للطيران وطيران الإمارات في عدة مجالات، ومنها مجال الصيانة والأعمال الفنية، حيث جارى الاتفاق لتقديم شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية خدمات الصيانة بمطار القاهرة الدولى لطائرات طيران الإمارات من طراز A380 أكبر طائرة تجارية في العالم.

وشارك فى الاجتماع أشرف حسن رئيس قطاع التخطيط بالشركة القابضة، والمهندس طارق غنيم مستشار رئيس شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية ومهندس يوسف وهبى مدير عام التسويق، ومهندس وليد حسن مدير عام المحركات بشركة الصيانة والأعمال الفنية، ومن الجانب الإماراتى محمد ناصر جعفر نائب رئيس أول هندسة صيانة الطائرات لطيران الإمارات، وعامر أحمد الصابورى المدير الإقليمي لهندسة المحطات الخارجية - أمريكا وأوروبا وخوان كارلوس كريستياني المدير الإقليمي لهندسة المحطات الخارجية - الشرق الأوسط وأفريقيا.

تجدر الإشارة بأن مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية هي الشركة الرائدة في مجال صيانة الطائرات بإفريقيا والشرق الأوسط منذ عام 1932 وقامت الشركة بتقديم خدمات صيانة الطائرات لشركة الخطوط الجوية الإماراتية بمطار القاهرة لأول مرة فى سبتمبر عام 2018 لطائرات طراز البوينج B777، وجارى تعديل التعاقد بعد انتهاء المعرض لإضافة الطراز الجديد لخدمة 3 رحلات يومية يتم تسييرها من دبي للقاهرة بطائرات الخطوط الجوية الإماراتية من الطرازين A380 & B777.