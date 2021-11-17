شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بجنوب أفريقيا: نطمح لزيادة التبادل التجارى بين مصر وجنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سفير مصر فى دولة جنوب أفريقيا السفير أحمد الفاضلى أهمية إقامة مؤتمر ومعرض التجارة البينية الإفريقية فى دولة جنوب أفريقيا IATF 2021، كخطوة على طريق تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA التي تم توقيعها فى مارس 2018 إبان تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي.

وأشار السفير الفاضلي إلى أنه يجري العمل على زيادة التواجد المصري في جنوب أفريقيا عبر خطوات مختلفة، موضحا أن التبادل التجاري يتراوح بين 100 مليون و300 مليون دولار سنويا وهو رقم لا يرقى لمستوى الطموحات.

ونوه بأن الاستثمارات المصرية في جنوب أفريقيا تتركز في مصنع لحافلات النقل تابع لإحدى شركات القطاع الخاص، وآخر لإنتاج أجهزة التليفزيون.

وعن التحديات التي تقف أمام نمو التبادل التجاري بين مصر وجنوب أفريقيا، قال إن التحدي الرئيسي هو إنتاج سلع بأسعار تستطيع المنافسة بما في ذلك تكلفة الإنتاج والنقل والشحن والجمارك، وهي تحديات يتم التعامل معها تدريجيا، حيث أن تكلفة الجمارك في طريقها للتراجع بالمضي قدما في التصديق على اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية تباعا من جانب الدول الأفريقية.

وذكر أن زيادة حجم التجارة سيفرض نشأة خطوط نقل مباشرة تخفف تكلفة إنتاج السلع وتصديرها من مصر للدول الأفريقية، مشيرا إلى أن من بين التحديات كذلك صعوبة نفاذ سلع مثل الأدوية والتي تتطلب التسجيل، والصادرات الزراعية وتأخر الإفراج عنها من الحجر الزراعي.

يذكر أن وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع كانت قد وصلت يوم 14 نوفمبر الجاري إلى مدينة ديربان بدولة جنوب أفريقيا؛ للمشاركة في فعاليات الدورة الثانية للمعرض الأفريقي للتجارة البينية الذي ينظمه البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" بالتعاون مع سكرتارية الاتحاد الأفريقي ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية خلال الفترة من 15 وحتى 21 نوفمبر 2021.

ويعد المعرض الأفريقي للتجارة البينية أحد أكبر المعارض المقامة بالقارة الأفريقية، حيث يشارك فيه 24 دولة إفريقية ويوفر منصة هائلة لعرض السلع والخدمات وتبادل المعلومات الخاصة بالتجارة والاستثمار بالأسواق الأفريقية، كما يمثل فرصة استراتيجية لتعزيز وتنمية التجارة البينية بين الدول الأفريقية.