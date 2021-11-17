شكرا لقرائتكم خبر عن حى عين شمس يزيل مبنى مخالفا ويرفع الإشغالات من 7 شوارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاد اللواء ماهر هاشم، رئيس حى عين شمس، شرق القاهرة، حملة لتنفيذ قرار إزالة لمبنى مخالف، بشارع صبرى شريف المتفرع من شارع أحمد عصمت، في حضور مدير الاسكان وإدارة المتابعة الميدانية ومشرفي المربعات وادارة الإزالات وشرطة المرافق وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفى السياق، استكمل حى عين شمس أعمال الرصف والتطوير بشارع منشية التحرير، حيث تم وضع الطبقة السطحية، "الاسفلت" بشارع منشية التحرير المتفرع من شارع المدينة المنورة حتى شارع عزيز فانوس، كذلك جارى استكمال وضع الطبقة السطحية بشارع منشية التحرير من شارع عزيز فانوس حتى شارع احمد إسماعيل.

وفي إطار توجيهات محافظ القاهرة بضرورة القضاء على المخالفات والاشغالات، أشرف رئيس حى عين شمس، على حملة لرفع الإشغالات والباعة الجائلين من شارع الجراج وميدان الالف مسكن وميدان الحلمية بالتعاون مع ادارة المتابعة الميدانية وادارة الاشغالات وشرطة المرافق، كما تم رفع الاشغالات من شارع العشرين وشارع الزهراء، ورفع الاشغالات من محل نور الشام شارع ابراهيم عبدالرازق.

كما تم رفع الحواجز الحديدية من شارع الوحدة العربية شارع جسر السويس، ورفع الاشغالات من شارع متحف المطرية، وميدان الحلمية، ورفع اشغالات مخبز فرن بلدي بشارع عبد الحميد عثمان، كما تم غلق وتشميع محل لبيع قطع غيار المصاعد بدون ترخيص بشارع نديم متفرع من شارع الكمال.