شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يعيد تشكيل واختصاصات لجنتى السياحة والآثار للتوفيق فى المنازعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء قرار وزارة العدل بإعادة تشكيل واختصاصات بعض لجان التوفيق في المنازعات.

ونص القرار الذى حمل رقم 7649 لسنة 2021، بإعادة تشكيل واختصاص لجنتي وزارة السياحة والآثار وتعين مقار عملهما على النحو التالي:

اللجنة الأولى تختص بالمنازعات التي تنشأ بين المجلس الأعلى للآثار والعاملين به، وتباشر اللجنة اعمالها بمقر مبنى قصر إسماعيل أباظة الواقع في 3 شارع نوبار باشا بلاظوغلى بالقاهرة.

واللجنة الثانية تختص بالمنازعات التي تنشأ بين وزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والعاملين بهما، ويستمر رؤساء اللجنة في رئاسة جلساتها بالتناوب والتنسيق فيما بينهم.



قرار وزير العدل 1