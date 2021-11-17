الاستثمار في بلادهم.. حيلة شخص للنصب على مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية، أحد الأشخاص؛ لقيامه بالنصب على عدد من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إيهامهم بأنه يملك ثروات مالية طائلة ويرغب في ارسالها للمجني عليهم بقصد استثمارها بالبلاد في أعمال مختلفة نظير حصولهم على عمولة مالية.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أفادت قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، حيث قام بإنشاء صفحات إلكترونية احتيالية بإسم إحدى السيدات على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك – تويتر -إنستجرام" واستخدام تلك الصفحات في عمليات احتيالية ممنهجة بإرسال طلبات صداقة عشوائية والتعارف على المواطنين من مرتادي تلك المواقع وإيهامهم بأنه يملك ثروات مالية طائلة ويرغب في ارسالها للمجني عليهم بقصد استثمارها بالبلاد في أعمال مختلفة نظير حصولهم على عمولة مالية، وحتى يتمكن من إقناع ضحاياه يقوم بإرسال مقاطع فيديو "مفبركة " لخزائن حديدية بداخلها كميات كبيرة من الأموال "عملات أجنبية" ومستندات مزورة منسوبة لإحدى شركات الشحن الدولية التي ستتولى نقل تلك الأموال إلى البلاد، وعقب ذلك يقوم بالاتصال بالمجني عليهم منتحل صفة مندوب شركة الشحن الدولية وأن المبلغ المالي المراد استثماره وصل للبلاد، ويطلب منهم إيداع مبالغ مالية كرسوم "تخليص جمركي- شحن – رسوم إدارية" في أحد الحسابات البنكية التي تم فتحها خصيصاً لهذا الغرض.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم حال تواجده بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين أنه محمل بــ"صفحة إلكترونية احتيالية على شبكة الإنترنت بروابط إيميلات إلكترونية – محادثات نصية على العديد من برامج التواصل الاجتماعي تؤكد نشاطه الإجرامي في الاحتيال على ضحاياه بتلك الصفات المنتحلة المزعومة - برامج خاصة بتعديل الصور وإدخال كتابات عليها تستخدم في تزوير بوليصة الشحن بأسماء الضحايا - صور إيداعات نقدية من عدة أشخاص بمبالغ مالية مختلفة)، كما أمكن الاستدلال على اثنين من المجني عليهم، وبسؤالهما قررا قيام المتهم المذكور بالنصب والاحتيال عليهما والاستيلاء منهما على مبالغ مالية بذات الأسلوب الإجرامي المشار إليه.

بمواجهة المتهم اعترف بممارسة نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.