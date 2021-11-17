ضبط شخص صادر ضده أحكام غرامات بـ 5 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط صاحب مكتبة صادر ضده أحكام غرامات تقدر بخمسة مليون جنيه.

معلومات وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة، أفادت قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة) والمطلوب التنفيذ عليه في 6 أحكام غرامات بإجمالي غرامات مالية مستحقة بلغت نحو (5 مليون ومائتان ألف جنيه).

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.