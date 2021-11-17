محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء بالقاهرة

تلقي قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها كلاً من طرف أول (سائق "توك توك"، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة) مصاب بطلق ناري بالجسم ، وطرف ثان (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم) مصاب بجرح قطعي بالجسم، على إثر ادعاء مشاجرة فيما بينهما بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء تواجد الطرف الأول أسفل سكن الطرف الثاني لزيارة أحد أقاربه حدث بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرف الأول على الطرف الثاني باستخدام سلاح أبيض "سكين" محدثاً إصابته المشار إليها، مما أثار حفيظة الطرف الثاني فقام بإحضار سلاح ناري" فرد خرطوش" من الشقة سكنه ، وقام بإطلاق عيار ناري تجاه الطرف الأول محدثاً إصابته المنوه عنها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما أضاف الطرف الأول بتخلصه من السلاح الأبيض المُستخدم في ارتكاب الواقعة بإلقائه بالطريق العام كما تم بإرشاد الطرف الثاني ضبط (السلاح الناري المستخدم في ارتكاب الواقعة - طلقة فارغة من ذات العيار).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.