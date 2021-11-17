سرقوا السيارة والماشية.. ضبط عصابة في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة سرقة سيارة نقل وتحديد وضبط الجناة.

تلقى مركز شرطة المنيا بلاغا من سائق، مقيم بإحدى القرى بمحافظة أسيوط يفيد بأنه يمتلك سيارة نصف نقل مُحملة بـرؤوس ماشية ويستقلها (3 أشخاص، جميعهم مقيمين بذات القرية)، وأنه ورد له إتصال تليفوني من (سائق، مقيم بذات القرية) وقرر له بمشاهدة سيارته يقودها أحد الأشخاص غير قائدها فقام الأخير بملاحقتها، إلا أن قائدها قام بالتخلي عنها ولاذ بالهرب بدائرة المركز.

بالانتقال لمحل البلاغ وأثناء الفحص حضر مُستقلي السيارة سالفي الذكر وقرروا بأنه حال سيرهم بالسيارة فوجئوا بسيارة نقل يستقلها مجهولين قاموا باستيقافهم تحت تهديد السلاح واستولوا على السيارة بحمولتها والتحرك بها وسرقة مبلغ مالي كان بحوزتهم.

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (10 أشخاص، لأربعة منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا).

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة المشار إليها، كما أقروا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات الماشية، وتم بإرشدهم ضبط (المبلغ المالي المستولى عليه – "سيارتين - بندقية آلية " المُستخدمان في ارتكاب الواقعة- مبلغ مالي من حصيلة بيع المسروقات).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.