نائب رئيس هيئة الرقابة الصحية: اعتماد 16 معملا طبيا في بورسعيد فقط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

كشف الدكتور إسلام أبو يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، عن عدد المعامل الطبية المعتمدة في محافظة بورسعيد، أولى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة.

جاء ذلك في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته هيئة الاعتماد اليوم الأربعاء؛ للإعلان عن اعتماد معايير معامل التحاليل الطبية دولياً من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (إسكوا).

وقال أبو يوسف إنه جرى اعتماد 16 معملا طبيا في بورسعيد فقط، ورغم ذلك لم تتأثر الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن الهيئة تستهدف اعتماد 80% من المعامل الطبية في مصر؛ حتى لا تتأثر الخدمات الطبية، مضيفا: "جاهزون لاعتمادهم جميعا، واللي مش هيقدم لن نعتمده".