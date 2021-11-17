وزير القوى العاملة يتابع تنفيذ قرار حظر دخول العاملين غير الحاصلين على لقاح كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

تابع محمد سعفان وزير القوى العاملة، تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2750 لسنة 2021 بشأن حظر دخول العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية وغيرها إلى مقار عملهم، إلا بعد التأكد من الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك لليوم الثاني علي التوالي.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، إنه تم بدءا من أول أمس، متابعة حضور العاملين لديوان الوزارة بشهادة تلقي لقاح كورونا، وعدم السماح بدخول غير متلق اللقاح، فضلا عن متابعة القرار وتنفيذه على مديريات القوى العاملة بالمحافظات، وذلك بتقديم شهادة التطعيم أو ما يفيد بوجود عذر طبي يمنعه من الحصول عليه، وإلا سيتطلب الأمر تقديم الموظف تحاليل كل 3 أيام تؤكد عدم إصابته بالفيروس.

وناشدت العاملين بها وبمديريات القوى العاملة على مستوي 27 محافظة ممن لم يحصلوا على اللقاح بضرورة التوجه إلى أقرب وحدة صحية لهم للحصول عليه؛ حماية لهم ولأسرهم وزملائهم، والمساهمة في الحد من انتشار الفيروس في البلاد.

يذكر أن وزارة القوى العاملة تنفذ عملية تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد للعاملين بالديوان العام والمديريات التابعة لها، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.