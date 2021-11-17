شكرا لقرائتكم خبر عن الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة يفتتح معرض الكتاب القبطى بالكاتدرائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الأنبا رافائيل، الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة، معرض الكتاب القبطى التابع لأسقفية الشباب، الذي يواصل فعالياته حتى 26 نوفمبر الجاري، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

يشارك في المعرض أكثر من 30 دور نشر تابعة للكنائس والأديرة.



الأنبا رافائيل

ويحرص معرض الكتاب القبطى على عرض كل ما هو جديد من إصدارات الكتب المهتمة بأمور الخدمة والأسرة والشباب والمجتمع إلى جانب الكتب التراثية وتعاليم الآباء.

ويخصص المعرض ركنًا لمؤلفات البابا شنودة من مركز معلم الأجيال التابعة لكنيسة العذراء الزيتون، وركن خاص لمؤلفات البابا تواضروس الثاني من عظات مسموعة أو كتيبات صغيرة تحوي العظات المقروءة.

ويُقام على هامش المعرض عدد من الندوات والفعاليات، فيما يشارك المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى، بجناحًا مكتبة المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي Coptic Orthodox Cultural Center، كما تشارك أسقفية الشباب بجناح في معرض الكتاب القبطي الأرثوذكسى.