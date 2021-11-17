شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تصدر تنبيهات جديدة بشأن قداس تذكار الأربعين للأنبا كاراس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تنبيهات جديدة بشان قداس تذكار الأنبا كاراس الأسقف العام للمحلة الكبرى والتي تبدأ يوم 20 نوفمبر 2021 في مطرانية المحلة الكبرى.

وجاءت التنبيهات كالآتى:

تعليمات خاصة للأباء الكهنة

رفع الحمل ( القربان ) يبدأ الساعة الثامنة صباحاً

يوجد مكان خاص للجلوس على يمين المذبح بعد القداس

رجاء من أباء الإيبارشية ركن السيارات خارج الكنيسة

يمكن للأباء الضيوف ركن السيارة في الأماكن المخصصة بالحوش الداخلى بالكنيسة.

تعليمات خاصة بالشمامسة

الحضور يقتصر على سن ثانوى فيما فوق ( أكبر من 18 سنة )

الرجاء الحضور قبل الساعة 7:30 صباحاً

لن يسمح لأحد التواجد فى الخورس بعد ذلك.

نمتنع عن التواجد داخل الهيكل لغير خدام المذبح المتفق عليهم سابقا

يجب الحرص من الشماس عدم التحرك من المكان المخصص لحين صرف القداس على أن يكون الخروج من الباب البحرى

تعليمات خاصة بالمصلين

الحضور ملتزما بالإجراءات الاحترازية (كمامة – كحول –زجاجة مياة )

يمتنع الحضور في حالة الاشتباه أيا كانت حفاظا على سلامة الجميع الرجاء

مراعاة التباعد الاجتماعى عند الحضور بعد امتلاء الكنيسة وبيت السيدات

يوجد مكان للرجال فى الكلية الإكليريكية ومكان أخر للسيدات ( صوان ) أمام قاعة كبار الزوار

برجاء إتاحة فرصة الحضور للضيوف من خارج الإيبارشية

المغادرة بعد القداس مباشرة لاستقبال الضيوف والتحضير لحفل التأبين مساءً