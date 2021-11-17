شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف أول تجمع إفريقى عربى للنهوض بصناعة الأمصال واللقاحات البيطرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، أول اجتماع إفريقى عربى، للنهوض بصناعة اللقاحات البيطرية بالمنطقة فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوطين صناعة اللقاحات البيطرية فى مصر، بالتعاون مع الخبرات الدولية والإفريقية، بمشاركة مديري الجهات المعنية بإنتاج اللقاحات البيطرية في إفريقيا والمنطقة العربية من 12 دولة، والذى يعقد فى مصر لأول مرة بهدف تبادل الخبرات وللتقنيات الحديثة في مجال انتاج اللقاحات البيطرية وتبادل المعلومات بين هذه الدول في مجال الامراض الوبائية .

وقال سليمان في كلمته نيابة عن وزير الزراعة ان هذا الاجتماع يستهدف تطوير منظومة انتاج اللقاحات البيطرية من خلال الشركات والجهات المعنية بصناعة اللقاحات، بما ينعكس علي حماية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية في افريقيا، ويدعم التجارة البينية بين هذه الدول، موضحا أن الاجتماع يستمر علي مدار يومين بمشاركة معهد الأمصال واللقاحات البيطرية بالعباسية، وعدد من الشركات المصرية والعربية، بما ينعكس على توفير اللقاحات في التوقيتات المناسبة لحماية الثروة الحيوانية والداجنة.

وأضاف رئيس مركز البحوث الزراعية، أن هذا الاجتماع يأتى في إطار مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتفعيل التعاون المشترك في مجال الصناعات الوطنية للقاحات واكتشاف لقاحات فعالة لمختلف العترات المرضية، موضحا ان الاجتماع كثف جهوده على التعاون بين الشمال الافريقي، ممثلا في الجهات المختصة بانتاج اللقاحات في مصر والمغرب ودول الجنوب مثل رواندا ومالي وجنوب افريقيا ونيجيريا.

واوضح سليمان، أن الاجتماع استهدف مناقشة وبحث التحديات التي تواجه إنتاج وصناعة اللقاحات البيطرية، وتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتصنيع اللقاحات البيطرية لحماية الإنتاج الحيواني والداجني والسمكى، مع تبادل المعلومات حول ما يستجد من أمراض وبائية تهدد هذه الثروات، مشيرا إلى أن الوفود المشاركة أشادت بمبادرات الرئيس السيسي لتفعيل التعاون في محال صناعة اللقاحات لتقليل فاتورة الاستيراد وتوفيرها بأسعار مناسبة للمستفيدين.

أضاف سليمان أن تبادل المعلومات يسهم في صدور قرارات حكومية تخدم الصناعة الوطنية وتدعم التجارة البينية بين دول القارة وتحمي الثروة الحيوانية.