شكرا لقرائتكم خبر عن دير الشهيد مارمينا العجائبى: اقتصار الاحتفال بعيد القديس على الأباء الرهبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر دير الشهيد مارمينا العجائبي بمريوط قرارًا يخص الزيارات في إطار احتفالات الدير بعيد استشهاد قديسه، وذلك ضمن خطة الدير الاحترازية من فيروس كورونا.

وقال الأنبا كيرلس آفا مينا أسقف ورئيس دير الشهيد مارمينا في قرار أصدره، إنه حرصًا على سلامة الزائرين من فيروس كورونا، سيقتصر الاحتفال بعيد الشهيد مارمينا العجائبي على زيارة المزارات، وأخذ بركة الشهيد مارمينا والبابا كيرلس السادس.

وأوضح الأنبا كيرلس، أنه سيقتصر حضور صلوات رفع بخور عشية وباكر والقداسات على الآباء رهبان الدير فقط، رافعين صلواتنا من أجل سلامة العالم أجمع.

ويحتفل الأقباط بعيد استشهاد القديس مارمينا في 24 نوفمبر الحالي، حيث يشهد زيارات عديدة خلال الفترة الجارية تبركا بجسد الشهيد الشهير بالعجائبي وصاحب المعجزات.

واتخذ عدة إجراءات احترازية منذ أزمة فيروس كورونا، يتم تكثيفها مع أوقات الذروة المتمثلة في أعياد قديسي دير مارمينا، لعل أبرزها عيد شفيع الدير الشهيد مارمينا العجائبي، الذي يحتفل به يوم 24 نوفمبر الجاري، حيث يشهد الدير زيارات من كافة أنحاء مصر، بل وزيارات من عدد من دول العالم كونه أحد أبرز المقاصد السياحية الدينية على مستوى العالم.