شكرا لقرائتكم خبر عن أسقف وسط الجيزة يرسم 3 شمامسة كهنة عموم للخدمة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صلى الأنبا ثيؤودوسيوس أسقف وسط الجيزة، القداس الإلهي بكنيسة الشهيد مار جرجس في الجيزة (مقر مطرانية الجيزة)، ورسم 3 شمامسة كهنة عموم للخدمة في الإيبارشية، وشارك فى صلوات القداس والسيامة نيافة الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى.

والكهنة الجدد هم: الشماس شنودة تادرس باسم القس ودامون، والشماس مايكل عصام باسم القس داود، والشماس مينا نصر باسم القس أبرآم.



سيامة 3 كهنة

واحتفلت إيبارشية بورسعيد، بذكرى تأسيسها الخامسة والأربعين حيث أنها ذكرى سيامة نيافة الأنبا تادرس مطران الإيبارشية في 14 نوفمبر 1976 كأول أسقف لبورسعيد.

وتولى نيافته صلاة القداس الإلهي أمس بكنيسة الشهيد مار جرجس في بورسعيد التي احتفلت بذكرى تكريسها التاسع والستين، وعقب صلاة الصلح رسم نيافته عددًا من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس، وسام ثلاثة شمامسة برتبة الدياكونية وهم إميل نبيه باسم الدياكون جرجس، راضي جاد باسم الدياكون مينا، عبد الملاك توفيق باسم الدياكون داود.