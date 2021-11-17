شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تعلن عن دخول مدرسة سميرة موسى بحدائق أكتوبر الخدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن دخول مدرسة سميرة موسي للتعليم الأساسي الخدمة بالإسكان البديل لمنطقة سن العجوز بحدائق أكتوبر والتحاق الطلاب بها للعام الدراسي الجارى، وذلك في ضوء حرص الدولة علي توفير سكن بديل حضاري لمواطني المناطق غير الآمنة إلي جانب توفير كافة الخدمات التعليمية والصحية بما يكفل لهم تحسين سبل المعيشة، وانطلاقا من توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بسرعة الانتهاء من إنشاء مدرسة للتعليم الأساسي بالإسكان البديل لسن العجوز بحدائق أكتوبر لخدمه الأسر بالمساكن الجديدة .

وأشار اللواء أحمد راشد، إلى أنه تم تشغيل أول فصلين بالمدرسة لطلاب مرحلة التعليم الأساسي وجاري استكمال فتح الفصول بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة وفقا لأعداد الطلاب المحولين إليها، مع توفير كافة الكوادر التعليمية اللازمة لضمان انتظام عمل المدرسة وتوفير الخدمة التعليمية علي أكمل وجه لقاطني الإسكان البديل بحدائق أكتوبر، حيث تم إقامة المدرسة علي أعلي مستوي من التجهيزات

وأوضح أن ذلك يأتي استكمالا لمخطط التنمية الشاملة التي تنفذها محافظة الجيزة بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالدولة لسكان منطقة سن العجوز غير الآمنة بنزلة السمان فى الهرم، وتوفير كافة الاحتياجات المعيشية للارتقاء بالخدمات المقدمة لهم وتحسين سبل الحياة.