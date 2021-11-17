شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة أماكن وتفاصيل فرص الأمطار بكافة المحافظات خلال الـ48 ساعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل وشدة الأمطار خلال الأيام المقبلة، حيث تتعرض البلاد لفرص أمطار خلال الـ 48 ساعة المقبلة تكون ذروتها اليوم الأربعاء، مع توقعات بأن تعود فرص الأمطار من جديد من السبت لنكون على موعد مع حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل الأمطار خلال الـ 48 ساعة المقبلة كما يلى:

أمطار اليوم الأربعاء :

أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا

الأمطار تكون على مناطق من مطروح والإسكندرية ودمياط وبورسعيد والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والغربية على فترات متقطعة

أمطار خفيفة صباحا على مناطق متفرقة من جنوب الدلتا والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

أمطار غدا الخميس:

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة

أمطار خفيفة على الوجه البحرى على فترات متقطعة

أمطار يوم الجمعة :

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة