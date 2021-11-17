شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تستقبل أول دفعة من القطارات الإسبانية الجديدة الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل هيئة السكة الحديد أول دفعة من القطارات الإسبانية المكيفة الجديدة قادمة عبر ميناء الإسكندرية خلال الشهر المقبل، حيث يتم شحنها من مصانع الشركة المصنعة بمدريد، وتضم الدفعة الأولى 13 عربة مكيفة وعربة بوفيه وعربة باور وجرار تكون مجتمعة قطار.

صفقة القطارات الإسبانية تشمل 6 قطارات بتكلفة 126 مليون يورو، وستبدأ في التوافد على دفعات، وتسعى الهيئة لتوريدها بالكامل قبل نهاية يونيو المقبل، لتعمل هذه القطارات على خطوط القاهرة ـ الإسكندرية والعكس والقاهرة ـ أسوان والعكس.

عربات القطارات الإسبانية الجديدة ستكون مصنعة من الألومنيوم مما سيقلل من وزنها وهو ما سيساعد على توفير استهلاك القطار من الوقود خلال الرحلة، كما أنه مقاوم للصدأ وبالتالى لا يتآكل من المياه المستخدمة فى نظافة القطارات وصيانتها وهو ما يطيل العمر الافتراضى لمثل هذه القطارات.

كما أن العربات الجديدة بها أماكن مخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة، وكل مقعد من مقاعد العربات الأولى مكيفة مزود بشاشة عرض لعرض المواد الفيلمية، بالإضافة إلى وجود شاشات مركزية فى عربات الدرجة الثانية مكيفة، وسيكون موجود بعربات تلك القطارات كاميرات مراقبة لتأمين الركاب.