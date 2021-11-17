شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: تحسن نسبى بالأحوال الجوية وفرص الأمطار قائمة على السواحل الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور للأقمار الصناعية تشير إلى تحسن نسبى فى الأحوال الجوية ولكن تبقي فرص الأمطار قائمة علي السواحل الشرقية، ولا تخلو السواحل الغربية من الأمطار المحلية الخفيفة على مناطق متفرقة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن البلاد تشهد طقس معتدل على شمال البلاد نهارا، حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى علي القاهرة 25 درجة، والصغري 17 درجة ليكون الطقس مائل للبرودة ليلا وتستمر هذه الأجواء لمدة 48 ساعة قادمة.

ويشهد اليوم الأربعاء، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، حيث انخفاض درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على كافة الأنحاء فى أول الليل مائل للبرودة فى آخرة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الأربعاء، يشهد أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على مناطق مطروح والإسكندرية ودمياط وبورسعيد والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والغربية على فترات متقطعة ، وأمطار خفيفة صباحا على مناطق متفرقة من جنوب الدلتا والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 16 درجة، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجة.