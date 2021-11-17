تًوقيع اتفاقية بين أكاديمية مصر للطيران للتدريب وشركة إيرباص

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القاهرة - سامية سيد - شهدت فاعليات اليوم الرابع لجناح مصر للطيران فى معرض Dubai airshow توقيع اتفاقية جديدة بين أكاديمية مصر للطيران للتدريب وشركة إيرباص العالمية، وذلك لتزويد الأكاديمية بأحدث تقنيات تدريب مهندسى الصيانة على طراز الإيرباص A320 وذلك بحضور الطيار الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصرللطيران .

قام بتوقيع الاتفاقية الطيار إيهاب الطحطاوى رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب، ولورانت نيجراى نائب رئيس خدمة عملاء إيرباص لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط.

وأكد الطيار إيهاب الطحطاوى، أن هذه الاتفاقية تعد نقلة نوعية فى أسلوب التدريب فى إطار سياسة مصر للطيران للارتقاء بمستوى صيانة الطائرات، ورفع معدلات السلامة والأمان لأعلى المستويات.

جدير بالذكر أن شركة إيرباص كانت قد أبرمت اتفاق مطلع الشهر الحالي مع مصر للطيران، لاستخدام احدث أجهزة محاكاة الطيران لطراز الإيرباص A220-300 المنضم مؤخرا لأكاديمية مصر للطيران، وذلك فى إطار أعمال تحديث وتطوير برامج محاكاة الطيران، حيث يأتى اختيار إيرباص لأكاديمية مصر للطيران للتدريب دون غيرها من المراكز العالمية فى ضوء الثقة الكبيرة في إمكانيات مصر للطيران لتنفيذ اختبارات أحد أكبر شركات تصنيع الطائرات في العالم.