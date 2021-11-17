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%90 من القراء يؤيدون مطالب تكثيف حملات الترويج لسياحة المحميات الطبيعية

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف حملات الدعاية والترويج لسياحة المحميات الطبيعية، أيد غالبية القراء تكثيف حملات الدعاية والترويج لسياحة المحميات الطبيعية.

وأيد 90% من القراء تكثيف حملات الدعاية والترويج لسياحة المحميات الطبيعية، بينما عارض 10% من القراء تكثيف حملات الدعاية والترويج لسياحة المحميات الطبيعية.

 


 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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