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شكرا لقرائتكم خبر عن %90 من القراء يؤيدون مطالب تكثيف حملات الترويج لسياحة المحميات الطبيعية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف حملات الدعاية والترويج لسياحة المحميات الطبيعية، أيد غالبية القراء تكثيف حملات الدعاية والترويج لسياحة المحميات الطبيعية.
وأيد 90% من القراء تكثيف حملات الدعاية والترويج لسياحة المحميات الطبيعية، بينما عارض 10% من القراء تكثيف حملات الدعاية والترويج لسياحة المحميات الطبيعية.