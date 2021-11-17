شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: التطعيم بلقاح كورونا شرط الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالى للأنشطة الطلابية ورئيس اللجنة المركزية المشرفة على انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات، أن الحصول على تطعيم لقاح كورونا شرط اساسى للترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية، بالإضافة إلى أنه يشترط أيضا للتصويت فى انتخابات الاتحادات الطلابية أن يكون الطالب حاصل على لقاح كورونا.

وأضاف الدكتور طايع عبد اللطيف فى تصريح لـ" الخليج 365" أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي خاطب رؤساء الجامعات لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، كما ورد في اللائحة التنفيذية؛ لإجراء الانتخابات الطلابية داخل الجامعات، وتشكيل لجنة عليا للإشراف على العملية الانتخابية ومتابعتها على مستوى الجامعات بمختلف أنحاء الجمهورية، مع تقديم كل جامعة تقرير وافٍ عن العملية الانتخابية عند الانتهاء منها.

ومن المقرر أن تبدأ الجامعات ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الدراسي2021 / 2022، حيث سيتم فتح باب الترشح غدا 18 نوفمبر الجاري، وإعلان الكشوف المبدئية يوم 21 نوفمبر، وتلقي طلبات الطعون يوم 22 نوفمبر، وفحص الطعون يوم 23 نوفمبر، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية يوم 24 نوفمبر، وتبدأ الدعاية الانتخابية يوم 25 نوفمبر، وتقام انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم 28 نوفمبر، وتقام جولة الإعادة يوم 29 نوفمبر، ثم تقام انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 30 نوفمبر، وتقام انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم 1 ديسمبر، على أن تنتهي الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم 2 ديسمبر 2021.

جدير بالذكر، أن الانتخابات الطلابية يتم إجراؤها وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2523 لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وأيضًا اللائحة المالية والإدارية للاتحادات الطلابية بالجامعات الصادرة بالقرار الوزاري رقم 352 لسنة 2019.