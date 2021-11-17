شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تتابع حضور العاملين بشهادة تلقى لقاح كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، لليوم الثاني علي التوالي تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2750 لسنة 2021 بشأن حظر دخول العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية وغيرها الحضور إلى مقار عملهم إلا بعد التأكد من الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا .

وبدأت وزارة القوى العاملة اعتبارا من أمس الأول بمتابعة حضور العاملين لديوان الوزارة بشهادة تلقي لقاح كورونا، وعدم السماح بدخول غير متلقي اللقاح، فضلا عن متابعة القرار وتنفيذه علي مديريات القوى العاملة بالمحافظات، وذلك بتقديم شهادة التطعيم أو ما يفيد بوجود عذر طبي يمنعه من الحصول عليه، وإلا سيتطلب الأمر تقديم الموظف تحاليل كل 3 أيام تؤكد عدم إصابته بفيروس كورونا.

وناشدت الوزارة العاملين بها وبمديريات القوي العاملة علي مستوي 27 محافظة ممن لم يحصلوا على تطعيم فيروس كورونا، بضرورة التوجه إلى أقرب وحدة صحية لهم للحصول على التطعيم، حماية لهم ولأسرهم وزملائهم، والمساهمة في الحد من انتشار الفيروس في البلاد.

يذكر أن الوزارة تنفذ عملية تلقي اللقاح والتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد للعاملين بالديوان العام والمديريات التابعة لها ، وذلك بالتعاون بين وزارة القوى العاملة، ووزارة الصحة والسكان .