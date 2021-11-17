شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة ضمان الجودة: التعليم يشهد نقلة نوعية ودعم القيادة السياسية غير مسبوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار بمكتبه صباح اليوم، الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وذلك في اطار تنفيذ برنامج الهيئة ‏لمتابعة مؤسسات التعليم والوقوف على مدى استمرار تلك المؤسسات في انتهاج معايير الجودة ومتطلباتها وقدراتها على تطوير نظام العمل بها ومواكبة المعايير القياسية فى مختلف نظم التعليم.

وقالت الهيئة فى بيان لها: بحث الجانبان العمل على تشجيع كل مؤسسات التعليم على الالتزام بكافة معايير الجودة من خلال نشر الوعي بثقافة الجودة والاعتماد .

وأعربت الدكتوره يوهانسن عيد خلال لقائها بمحافظ الدقهلية عن تقديرها للتعاون البناء بين هيئة جودة التعليم ومحافظة الدقهلية بما يحقق التطلع المشترك لتحقيق رؤية مصر 2030 والوصول بنسب اعتماد مؤسسات التعليم بالمحافظة للمعدل المأمول والمخطط له.

وابدت رئيس هيئة جودة التعليم استعداد الهيئة لتقديم كل وسائل وسبل الدعم الفني لمؤسسات التعليم بالدقهلية ، وسائر محافظات مصر تشجيعا للجميع على التقدم للاعتماد ، بما يكفل الوصول إلى منظومة متكاملة من المعايير التي ترتقي بمنظومة التعليم في مصر .

وصرحت الدكتوره يوهانسن عيد عقب لقائها محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار ، بأن هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد ، تعمل وفقا لخطة تستهدف زيادة معدلات الاعتماد التي تتلاءم مع الدعم الكبير وغير المسبوق للتعليم في مصر من قبل القيادة السياسية ، مؤكدة على دور الهيئة الرئيسي في دعم القدرات الذاتية للمؤسسات التعليمية للقيام بالتقويم الذاتي الذي يساعد على استدامة التطور النوعي للتعليم باعتبارة القاطرة الحقيقية للتنمية والتطور .

وقامت رئيسة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد الدكتورة يوهانسن عيد بزيارة لجامعة المنصورة ، وكان في استقبالها رئيس جامعة المنصورة الدكتور أشرف عبد الباسط ونواب رئيس الجامعه وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

وفي لقاء موسع مع رئيس وقيادات الجامعة، استعرضت الدكتورة يوهانسن عيد خطط الهيئة للدفع بعمليات الاعتماد انطلاقا من التطور الملموس الذي يشهده قطاع التعليم الجامعي في مصر .

وقدمت الدكتورة يوهانسن عيد عرضا لمراحل الاعتماد وأوجه الدعم الذي تقدمه الهيئة لمساعدة مؤسسات التعليم على جاهزية التقدم للاعتماد.

وفي ختام اللقاء الموسع أعربت الدكتورة يوهانسن عيد عن تقديرها لرئيس الجامعة وأعضاء هيئات التدريس ، ولكل العاملين بالجامعه.

وقالت د يوهانسن عيد إن جامعة المنصورة تعد واحدة من أهم مؤسسات التعليم العالي في مصر ، التي تمثل وجها مشرفا اقليميا ودوليا بما تحققه من تطور على كافة المستويات.

وأشارت الدكتوره يوهانسن عيد إلى أن التعليم العالى في مصر يشهد نقلة نوعية حقيقية ، يدل عليها تنامي عدد الجامعات الحكومية والخاصة، وتطور التخصصات وبرامج التعليم ، والحضور الدولي بالكثير من الأنشطة والمؤتمرات والدوريات العلمية .

واختتمت د يوهانسن عيد تصريحاتها بالتأكيد على أن الاعتراف الدولى من قبل هيئات ومنظمات مرموقة بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد هو بحد ذاته تكريم وتقدير للكثير من مؤسسات التعليم التى حصلت على اعتماد الهيئة والتي هي في طريقها للحصول على الاعتماد.