شكرا لقرائتكم خبر عن أمين "البحوث الإسلامية" يبحث رقمنة إدارات المجمع بالتعاون مع "الاتصالات" والان مع تفاصيل الخبر
وقال الأمين العام، إن هذا اللقاء يأتي تأكيدًا على أهمية التنفيذ الفعلي للتحول الرقمي؛ وتنفيذًا لخطة الدولة المصرية في تفعيل التحول الرقمي في جميع الوزارات والهيئات الحكومية، من خلال رؤية مصر 2030، من أجل بناء منظومة إلكترونية متميزة وشاملة للدولة المصرية.
أضاف "عيّاد" أن مجمع البحوث الإسلامية حريص على التعاون الفعّال والمثمر، والاستفادة من جهود وخبرات الجهات المتخصصة ومنها وزارة الاتصالات في تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الرقمية في مختلف القطاعات الحكومية.
كما أكد الأمين العام على السعي للانتهاء من هذه المنظومة في أقرب وقت ممكن، لضبط وتسهيل وتيسير العمل، بما يتواكب مع التطوير المستمر التي تشهده مؤسسات الدولة المصرية في عصر القيادة الحالية.