شكرا لقرائتكم خبر عن أمين "البحوث الإسلامية" يبحث رقمنة إدارات المجمع بالتعاون مع "الاتصالات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد بممثلي وزارة الاتصالات وتنكولوجيا المعلومات؛ لاستكمال الخطط التنفيذية لبرنامج التعاون المشترك في مجال رقمنة وميكنة العمل الإداري بمختلف إدارات المجمع، وخاصة منظومة البعوث الإسلامية؛ وذلك في إطار التطور الذي يشهده الأزهر الشريف بجميع قطاعاته برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والذي يتزامن مع التطورات التكنولوجية المتلاحقة والتطوير المستمر في جميع المجالات العلمية والإدارية.

وقال الأمين العام، إن هذا اللقاء يأتي تأكيدًا على أهمية التنفيذ الفعلي للتحول الرقمي؛ وتنفيذًا لخطة الدولة المصرية في تفعيل التحول الرقمي في جميع الوزارات والهيئات الحكومية، من خلال رؤية مصر 2030، من أجل بناء منظومة إلكترونية متميزة وشاملة للدولة المصرية.

أضاف "عيّاد" أن مجمع البحوث الإسلامية حريص على التعاون الفعّال والمثمر، والاستفادة من جهود وخبرات الجهات المتخصصة ومنها وزارة الاتصالات في تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الرقمية في مختلف القطاعات الحكومية.

كما أكد الأمين العام على السعي للانتهاء من هذه المنظومة في أقرب وقت ممكن، لضبط وتسهيل وتيسير العمل، بما يتواكب مع التطوير المستمر التي تشهده مؤسسات الدولة المصرية في عصر القيادة الحالية.