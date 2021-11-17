شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة عمل بجامعة حلوان حول الأخطاء اللغوية الشائعة فى البحوث العلمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نظم مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور محمد القصاص مدير مركز دعم البحث العلمي ومستشار قطاع الدراسات العليا للبحث العلمي، ورشة عمل بعنوان الأخطاء اللغوية الشائعة في البحوث العلمية وذلك أون لاين، ويأتى ذلك انطلاقا من دور جامعة حلوان كمؤسسة تعليمية وبحثية تهتم بالنهوض بالبحث العلمي ومخرجاتة.

حاضر في ورشة العمل الدكتورة صفاء عبد العزيز سلطان، الدكتورة أماني عبد المقصود قنصوة بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية بجامعة حلوان.

أدار الورشة الدكتور محمد القصاص مدير مركز دعم البحث العلمي، الدكتورة أماني السيد أستاذ بقسم علم المعلومات والمكتبات بكلية الآداب وعضو المكتب التنفيذي لمركز دعم البحث العلمي.

من جانبه، أوضح الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، أن جامعة حلوان تحرص دائما على تنظيم ورش العمل التى تساهم بدورها فى تشجيع الباحثين على الإبداع والابتكار فى البحوث العلمية، ودعم الباحثين في كافة القطاعات الطبية والعلمية والهندسية والعلوم الإنسانية، والعمل بكل قوة لتوجيه الأبحاث العلمية إلى مخرجات أبحاث تطبيقية تحقق عائدا ملموسا على الاقتصاد والتنمية المجتمعية.

كما أكدت الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن الجامعة تقدم كل الدعم للباحثين لتعزيز قدراتهم في مجال البحث العلمي وكتابة الأبحاث ونشرها بالدوريات العالمية من خلال ورش العمل المختلفة، بما يثرى البحث العلمي بمختلف التخصصات العلمية.

وقال الدكتور محمد القصاص أن الجامعة تحرص على مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية العالمية في شتى مجالات البحث العلمي وتطبيقاته في إطار سعي الجامعة لترسيخ مكانتها بين الجامعات الدولية، مضيفا أن مركز دعم البحث العلمي حريص على عقد سلسلة من ورش العمل من أجل النهوض بمستوى البحث العلمي بالجامعة، فضلا عن تقديم كل الدعم للباحثين والمشتغلين بالبحث العلمي .

تطرقت ورشة العمل الى شرح الأخطاء الإملائية، علامات الترقيم، كذا توضيح الأخطاء النحوية والصرفية، وتناول أخطاء الصياغة، وفى نهاية الورشة تم فتح باب النقاش، والإجابة على جميع التساؤلات من المشاركين، وقد حضر ورشة العمل ما يقرب من 357 من الباحثين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من جامعة حلوان وكذلك من جامعات ومؤسسات مصرية، وأيضا من الدول العربية والأجنبية .