ارتداء الملابس الشتوية.. الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار خلال الـ48 ساعة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- أسامة عبدالنبي:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن تحسن نسبي بدأ يظهر في الأحوال الجوية ولكن تبقى فرص الأمطار قائمة على السواحل الشرقية، وأن السواحل الغربية لا تخلو من الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة.

وأضافت الهيئة أن طقس اليوم معتدل على شمال البلاد نهارا، من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمي على القاهرة ٢٥ درجة، والصغري ١٧ ليكون الطقس مائل للبرودة ليلا وتستمر هذه الأجواء لمدة ٤٨ ساعة قادمة ليبدأ الانخفاض المحسوس في درجة الحرارة.

وتابعت الهيئة: "ينصح بارتداء الملابس الشتوية خلال ساعات الليل وفي الصباح الباكر".