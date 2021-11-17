اتفاقية بين أكاديمية مصر للطيران و"إيرباص" لتدريب المهندسين لطراز A320

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد

وقعت أكاديمية مصر للطيران للتدريب وشركة "ايرباص" العالمية، اتفاقية جديدة لتزويد الأكاديمية بأحدث تقنيات تدريب مهندسي الصيانة علي طراز الإيرباص A320 ، وذلك ضمن فاعليات اليوم الرابع في معرض دبي للطيران، وبحضور الطيار عمرو أبوالعينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران .

وقع الاتفاقية الطيار إيهاب الطحطاوي رئيس أكاديمية مصرللطيران للتدريب، ولورانت نيجراي نائب رئيس خدمة عملاء "إيرباص" لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط.

واكد الطيار إيهاب الطحطاوي أن الاتفاقية تعد نقلة نوعية في أسلوب التدريب في إطار سياسة مصر للطيران للارتقاء بمستوي صيانة الطائرات ورفع معدلات السلامة و الأمان لأعلى المستويات .

يذكر أن شركة "ايرباص" كانت قد أبرمت اتفاق في مطلع الشهر الحالي مع مصر للطيران لاستخدام أحدث أجهزة محاكاة الطيران لطراز الاإرباص A220-300 المنضم مؤخرا لاكاديمية الشركة، وذلك في إطار أعمال تحديث وتطوير برامج محاكاة الطيران، يأتي اختيار "ايرباص" لأكاديمية مصر للطيران للتدريب دون غيرها من المراكز العالمية في ضوء الثقة الكبيرة في إمكانيات الشركة لتنفيذ اختبارات أحد أكبر شركات تصنيع الطائرات في العالم .