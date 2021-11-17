شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل اليوم بذكرى رحيل الأب بيريوس مدير مدرسة الإسكندرية اللاهوتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الأربعاء الموافق 17 نوفمبر فى التقويم الميلادى و8 هاتور فى التقويم القبطى بتذكار رحيل الأب بيريوس مدير مدرسة الإسكندرية اللاهوتية فى عهد البابا ثاؤنا البطريرك السادس عشر للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وكان كاهنًا مثقفًا، مفسرًا قديرًا، واشتهر بتجرده في الماديات مع غزارة علومه اللاهوتية والفلسفية، كما كان متعمقًا في التأملات الروحية، وكَتبَ مقالات كثيرة في مواضيع متعددة، وقضى أيامه الأخيرة في روما حيث توفي.

ويذكر كتاب السنكسار الذى يدون قصص القديسيين أن الكنيسة تحتفل أيضا فى هذا اليوم بتذكار الأربعة حيوانات غير المتجسدين حاملى مركبة الإله.

ويستخدم "السنكسار" التقويم القبطي والشهور القبطية "ثلاثة عشر شهرًا"، وكل شهر فيها 30 يومًا، والشهر الأخير المكمل هو نسيء يُطلق عليه الشهر الصغير، والتقويم القبطي هو تقويم نجمي يتبع دورة نجم الشعرى اليمانية التي تبدأ من يوم 12 سبتمبر.