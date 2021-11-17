شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل غدا بذكرى تجليس البابا تواضروس الثانى البطريرك 118 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بذكرى تجليس قداسة البابا تواضروس الثانى البطريرك 118 فى تاريخ الكنيسة غدا الخميس.

وترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، جلسات سيمنار المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وذلك حتى 19 نوفمبر الجارى.

وسيعقد سينمار "الناظر إلى أعلى" فى مركز لوجوس بدير الأنبا بيشوي بوادى النطرون، وسيناقش موضوع "التدبير الكنسى والتنمية"، ومن المقرر أن يفتتح أعمال السينمار البابا تواضروس الثانى.

وسيشمل اليوم الأول للسينمار تقديم عرض عن قيادة التدبير الكنسى: رؤية مقترحة، فيما سيدأ اليوم الثاني بالقداس الإلهي يعقبه جلسة عن عرض ومناقشة رصد الواقع الكنسى، ثم جلسة عن التدبير الحكيم فى الإدارة الرشيدة والحكيمة في الإيبارشية والدير وأدوات أب الأسقف لتحقيقها، ويعقد عقب ذلك ورش عمل عن إدارة الموارد البشرية في الإيبارشية والدير، وإدارة الموارد المالية والمشروعات بالإيبارشية والدير.

وفي اليوم الثالث للسيمينار سيبدأ كذلك بالقداس الإلهي، ثم عرض نتائج ورشتي اليوم السابق من مقرري المجموعات، ثم جلسة عن دور الأب الاسقف في تهديف الخدمة الكنسية، وجلسة عن الأب الأسقف وقيادة العمل التنموي فى الإيبارشية والدير، ثم تطبيق التنمية عمليًا فى 5 مجموعات عمل.

وفي اليوم الأخير سيتم عرض نتائج ورش عمل اليوم السابق من مقررى المجموعات، قبل أن تنعقد الجلسة الختامية للسيمينار بعرض للبابا تواضروس عن التوصيات الختامية.