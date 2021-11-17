شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: أكثر من 2000 مركز للقاحات كورونا تقدم التطعيمات للمواطنين بالجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه يتوفر أكثر من 2000 مركز لتلقى لقاحات كورونا في مصر، بالإضافة إلى مراكز التطعيمات المتوفرة بالجامعات، فضلا عن النقاط الخاصة بتمركزات محطات المترو والسكك الحديد.

وأضاف: "هناك شروط للتأكد من شهادة تطعيم كورونا وتتمثل هذه الخصائص في أن متن الورق المطبع به الشهادة، العلامة المائية الموضعة على الشهادة، رمز "qr code" الموجود بالشهادة، الختم الرسمي بالوزارة لا يبهت أو يتلاشى من على الشهادة.