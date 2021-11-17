شكرا لقرائتكم خبر عن رصف 742 شارعا فى بولاق الدكرور بالجيزة وتطويرها بالكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس عبد الله نور، رئيس حى بولاق الدكرور بالجيزة، أن أجهزة الحى تمكنت من رصف عدد كبير من الشوارع ببلاط الانتر لوك، بلغ عددها 720 شارعا خلال عامين، مشيرا إلى أن الحى مستمر فى تطوير الشوارع ورصفها حتى يتم رصف كل شوارع بولاق بالكامل.

وأضاف رئيس حى بولاق الدكرور، لـ الخليج 365، أنه تم رصف 22 شارعا ضمن الخطة الاستثمارية، وجارى رصف 2 شارع، مشيرا إلى أن خطة التطوير الجارية فى بولاق لم تحدث على مدار السنوات الماضة.

وأشار "نور" إلى أن جزء من خطة التطوير يتم تمويلها بشكل مشترك من صندوق التنمية الحضرية والوكالة الألمانية ومحافظة الجيزة، والهدف هو تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع: يتم إزالة الأرصفة القديمة والبروز والتعديات قبل الرصف وكذلك مراجعة شبكات المياه والصرف الصحى والكهرباء والغاز، مع عمل بلاعات مطر وشبكات إنارة جديدة للشارع.