شكرا لقرائتكم خبر عن 11 مشروعا بمصر للتعامل مع المواد والنفايات الخطرة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المواد والنفايات الخطرة هى من الموضوعات التى يتم التعامل معها بحذر لما يشوبها من أضرار بيئية مرتبطة بها والتى يسميها البعض الملوثات العضوية، ويستوجب للتعامل معها التفرقة بين مفهومى المواد الخطرة والنفايات الخطرة.

وفى هذا التقرير نرصد الفرق بين كلاهما وأهم المشروعات التى نفذتها الدولة من خلال وزارة البيئة:

المواد الخطرة:

المواد ذات الخواص الخطرة التى تضر بصحة الإنسان أو تؤثر تأثيرا ضارا على البيئة مثل المواد المعدية أو السامة أو القابلة للانفجار أو الاشتعال أو ذات الإشعاعات المؤينة.

النفايات الخطرة:

مخلفات الأنشطة والعمليات المختلفة أو رمادها المحتفظة بخواص المواد الخطرة التي ليس لها استخدامات تالية أصلية أو بديلة مثل النفايات الإكلينيكية من الأنشطة العلاجية والنفايات الناتجة عن تصنيع أي من المستحضرات الصيدلية والأدوية أو المذيبات العضوية أو الأحبار والأصباغ والدهانات.

المشروعات

هناك عدد من المشاريع التى نفذتها وزارة البيئة من أجل تحقيق الالتزامات الدولية للاتفاقية منها

1- مشروع الإدارة المتكاملة لثنائي فينيل متعدد الكلور PCBs بالتعاون مع JICA عام 2006حتى عام 2008،

3- وتم البدء فى المرحلة الثانية من المشروع فى عام 2015 للتخلص الآمن من التركيزات المتوسطة والقليلة من الزيوت المحتوية على مواد PCBs باستخدام وحدات معالجة متحركة بالمواقع الملوثة وتكنولوجيات حديثة.

4- مشروع التخلص الآمن من المبيدات المهجورة الكلورنية (Obsolete Pesticide (POPs بالصف والأدبية،

5- مشروع تعزيز الاستراتيجيات للحد من الانبعاثات غير المقصودة من الملوثات لعضوية الثابتة فى منطقة البحر الاحمر وخليج عدن

6- مشروع تعزيز استراتيجيات للحد من الإنتاج غير المقصود POPs في البحر الأحمر وخليج عدن للمناطق الساحلية.

7- مشروع الإدارة المتكاملة " PCBs" بالتعاون مع MEDPOL / UNEP من 2011 إلى عام 2016.

8- مشروع تحديث خطة العمل الوطنية للملوثات العضوية الثابتة (NIP) بالتعاون مع UNEP/ GEF

9- تم الموافقة على مشروع لتحديث خطة العمل الوطنية.

10- يتم رصد الملوثات العضوية الثابتة الجديدة بكل من عينات الهواء والمياه وألبان الأمهات، حيث تم تحديد موقع سحب 96 عينة من الهواء خلال عامين بواقع 12 عينة كل 3 شهور وتم إرسالها إلى معامل الخبراء والمعمل الوطني لتحليل الملوثات العضوية الثابتة، وتم تحديد موقع سحب 8 عينات من المياه خلال عامين بواقع عينة كل 3 شهور وسيتم إرسالها إلى معامل الخبراء والمعمل الوطني لتحليل الملوثات العضوية الثابتة.

11- مشروع " إدارة الملوثات العضوية الثابتة فى مصر - مشروع الرصد العالمى للملوثات العضوية الثابتة الجديدة - المرحلة الثانية