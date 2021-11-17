شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أيام الإجازات الرسمية بالعام الدراسى الحالى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الدراسة مستمرة ولن تتعطل، وتعقد امتحانات الترم الأول في موعدها، ويستعرض ”الخليج 365” فى السطور التالية عدد أيام الإجازات خلال الأسابيع المتبقية من الترم الأول إضافة إلى الترم الثانى.

ـ يحصل الطلاب على إجازة بسبب عيد الميلاد المجيد.

ـ إجازة يوم 25 يناير بمناسبة عيد الشرطة.

ـ 15 يوما إجازة نصف العام الدراسى تبدأ من 5 حتى 17 فبراير المقبل.

ـ إجازة يوم 23 أبريل بمناسبة تحرير سيناء.

ـ 1 مايو عيد العمال.

ـ إجمالى عدد أيام الإجازات قرابة 19 يوما.

وكانت الوزارة أكدت أن إجازة نصف العام الدراسى ستبدأ من يوم السبت الموافق 5 فبراير 2022 وتستمر حتى يوم الخميس 17 فبراير 2022 (لمدة 15 يومًا).

ووفقًا للخريطة الزمنية بدأ الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى الجديد 2021-2022، يوم السبت الموافق 9 أكتوبر 2021 ويستمر حتى يوم 13 فبراير 2022 (مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا)، على أن يبدأ الفصل الدراسى الثانى يوم 19 فبراير 2022 ويستمر حتى 9 يونيو 2022 (مدة الدراسة الفعلية 97 يومًا).

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 15 يناير 2022، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 7 مايو 2022، على أن تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 21 مايو 2022، وتقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 11 يونيو 2022.