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مع قرب انطلاقها.. 12 هدفا جوهريا من الاتحادات الطلابية بالجامعات.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد -  

مع قرب انطلاق انتخابات الاتحادات الطلابية ، التى من المقرر أن يتم فتح باب الترشح والتقدم لها يوم 18 نوفمبر الجارى على مستوى الجامعات ينشر الخليج 365، أهداف الاتحادات الطلابية بالجامعات.

 

 

1- تهدف الاتحادات الطلابية إلى العمل على إعداد كوادر طلابية قادرة على تحمل المسئولية.

 

 2- تهدف الاتحادات الطلابية إلى ترسيخ الوعى الوطنى وإعلاء قيمة الانتماء والقيم المجتمعية وتعميق أسس الديمقراطية وحقوق الانسان والمواطنة لدى الطلاب.

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 3- تعمل الاتحادات على تحفيز الطلاب لممارسة الأنشطة الطلابية ،وصقل مواهب الطلاب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وتوظيفها بما يعود بالفائدة على الطالب ومؤسسته التعليمية والوطن .

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 ‏4- تمثيل الطلاب فى الداخل والخارج والدفاع عن مصالحهم وحقوقهم بما لا يخالف التقاليد والقيم الجامعية والتواصل مع الجهات المختلفة لتوفير وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

 

 

5- تهدف الاتحادات الطلابية إلى توثيق الروابط بين جموع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة الإدارية المعاونة والعاملين.

 

6- تنمية وتعميق الأسس والمبادئ الروحية والأخلاقية من خلال العمل بروح الفريق.

 

7- ، تيسير ممارسة الطلاب للتعبير عن ارائهم بحرية تجاه القضايا المختلفة ،وتدعيم العلاقات مع الاتحادات الطلابية داخل الوطن وخارجه بكافة الجهات الخدمية للمجتمع الجامعى طبقا للاجراءات القانونية.

 

8- تشجيع إقامة الأسر الطلابية والجمعيات والنوادى المتخصصة لتنمية المهارات ودعم الابتاكارات والابداعات الطلابية دون تمييز بسبب فتوى أو دينى أو عقدى أو حزبى أو لأى سبب أخر.

 

9- تنظيم كافة الانشطة الطلابية وتشجيع المتميزين من الطلاب، ودعم شخصية الطالب بما يمكنه من القدرة على التفكير الحر الناضج.

 

10- وضع تنظيم المشروعات والبرامج الطلابية التى تخدم أهداف الجامعة أو الكلية أو المعهد وتساهم بايجابية فى بناء وتطوير المجتمع 

 

11- العمل على ابراز القيم المجتمعية الهادفة والالتزام بالتقاليد الجامعية فى كافة الانشطة.

 

12- العمل على توفير اسباب الراحة ووسائل المعيشة للطلاب داخل الجامعة وخارجها ومتابعة شكاوى وتظلمات الطلاب والعمل على حلها.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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