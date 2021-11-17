شكرا لقرائتكم خبر عن مع قرب انطلاقها.. 12 هدفا جوهريا من الاتحادات الطلابية بالجامعات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

مع قرب انطلاق انتخابات الاتحادات الطلابية ، التى من المقرر أن يتم فتح باب الترشح والتقدم لها يوم 18 نوفمبر الجارى على مستوى الجامعات ينشر الخليج 365، أهداف الاتحادات الطلابية بالجامعات.

1- تهدف الاتحادات الطلابية إلى العمل على إعداد كوادر طلابية قادرة على تحمل المسئولية.

2- تهدف الاتحادات الطلابية إلى ترسيخ الوعى الوطنى وإعلاء قيمة الانتماء والقيم المجتمعية وتعميق أسس الديمقراطية وحقوق الانسان والمواطنة لدى الطلاب.

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3- تعمل الاتحادات على تحفيز الطلاب لممارسة الأنشطة الطلابية ،وصقل مواهب الطلاب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وتوظيفها بما يعود بالفائدة على الطالب ومؤسسته التعليمية والوطن .

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‏4- تمثيل الطلاب فى الداخل والخارج والدفاع عن مصالحهم وحقوقهم بما لا يخالف التقاليد والقيم الجامعية والتواصل مع الجهات المختلفة لتوفير وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

5- تهدف الاتحادات الطلابية إلى توثيق الروابط بين جموع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة الإدارية المعاونة والعاملين.

6- تنمية وتعميق الأسس والمبادئ الروحية والأخلاقية من خلال العمل بروح الفريق.

7- ، تيسير ممارسة الطلاب للتعبير عن ارائهم بحرية تجاه القضايا المختلفة ،وتدعيم العلاقات مع الاتحادات الطلابية داخل الوطن وخارجه بكافة الجهات الخدمية للمجتمع الجامعى طبقا للاجراءات القانونية.

8- تشجيع إقامة الأسر الطلابية والجمعيات والنوادى المتخصصة لتنمية المهارات ودعم الابتاكارات والابداعات الطلابية دون تمييز بسبب فتوى أو دينى أو عقدى أو حزبى أو لأى سبب أخر.

9- تنظيم كافة الانشطة الطلابية وتشجيع المتميزين من الطلاب، ودعم شخصية الطالب بما يمكنه من القدرة على التفكير الحر الناضج.

10- وضع تنظيم المشروعات والبرامج الطلابية التى تخدم أهداف الجامعة أو الكلية أو المعهد وتساهم بايجابية فى بناء وتطوير المجتمع

11- العمل على ابراز القيم المجتمعية الهادفة والالتزام بالتقاليد الجامعية فى كافة الانشطة.

12- العمل على توفير اسباب الراحة ووسائل المعيشة للطلاب داخل الجامعة وخارجها ومتابعة شكاوى وتظلمات الطلاب والعمل على حلها.