شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف إزاى تبلغ عن الباعة الجائلين فى محطات وقطارات السكة الحديدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت وزارة النقل المواطنين إلى التعاون مع هيئة السكة الحديد وشرطة النقل والمواصلات في التصدي لظاهرة الباعة الجائلين، واتخذت السكة الحديد مجموعة من الإجراءات لمواجهة هذه الظاهرة نعرضها خلال التقرير التالى:

1ـ السكة الحديد دعت الركاب إلى الإبلاغ عن أي باعة جائلين يشاهدونهم في المحطات أو القطارات.

2ـ السكة الحديد أطلقت خط ساخن برقم 15047 للإبلاغ عن الباعة الجائلين بالمحطات والقطارات.

3ـ يمكن الإبلاغ عن الباعة الجائلين عبر إبلاغ مشرفى القطارات ونظّار المحطات.

4ـ مجلس الوزراء تقدم بمشروع لقانون لمجلس النواب لمواجهة انتشار الباعة الجائلين بالمحطات والقطارات.

5ـ مشروع القانون يجرم البيع بالمحطات أو القطارات بدون تصريح من الهيئة.

6ـ مشروع القانون حدد عقوبة البيع بالمحطات والقطارات بدون تصريح بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.