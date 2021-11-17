إخلاء سبيل دكتور بـ"إعلام القاهرة" في اتهامه بنشر أخبار كاذبة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال المحامي محمد حلمي، دفاع الدكتور أيمن منصور ندا، رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة أخلت جهات التحقيق سبيله بضمان محل إقامته.

وذكر "حلمي" في تصريحات صحفية له، أن الدكتور "ندا" وصل لمنزله بعد قرار إخلاء سبيله على ذمة القضية رقم 9840 لسنة 2021 جنح التجمع الخامس

"ندا" متهم بالنشر بعلانية وسوء قصد أخبار كاذبة حول الإعلام المصري من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وسب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من خلال وصفه بالاستبداد، والهيئة الوطنية للصحافة.