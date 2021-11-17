تورط في علاقة غير شرعية معها.. محاكمة عامل قتل جارته اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار جمال السمري، اليوم الأربعاء، محاكمة عامل في اتهامه بقتل جارته بعد تورطه في علاقة غير شرعية معها.

أحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات لأنه في غضون شهر نوفمبر من العام الماضي بدائرة قسم شرطة دار السلام، قتل المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على التخلص منها على إثر خلاف نشب بينهما.

وأضافت التحقيقات أن المجني عليها طلبت من المتهم الزواج منها بعد إقامتها علاقة غير مشروعة مع المتهم، وهددته بفضح العلاقة، وقرر التخلص منها بإحضار سكين واستدراجها لإحدى المناطق النائية.

وأوضحت أن المتهم سدد طعنتين نافذتين استقرت بمحيط العنق للمجني عليها فسقطت أرضًا غارقة في دمائها فانقض عليها مرة ثانية وخنقها حتى تأكد أنها فارقت الحياة.