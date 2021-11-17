شكرا لقرائتكم خبر عن الميكروويف أقل الأجهزة المنزلية استهلاكا للكهرباء لهذه الأسباب... اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الميكروويف من الأجهزة الكهربائية الأقل فى استهلاك الكهرباء بالمقارنة بباقى الأجهزة المنزلية، ولا يمكن مقارنته بالفرن الكهربائي الذى يعادل تكييف الهواء فى استهلاك الكهرباء ويعتبر سبب رئيسي فى ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء لدى العديد من المواطنين، ووفيما يلى مميزات الميكروويف التى تجعله الأقل استهلاكا للكهرباء:

1- متوسط سحب الميكروويف للطاقة يتراوح بين 1000 وات وحتى 1700 وات أى أنه يسحب من 1 كيلو وات وحتى 1.7 كيلو وات وهى قدرة سحب متوسطة بين الاجهزة فلا تعتبر عالية مثل الافران الكهربائية ولا هى قليلة السحب .

2- يتميز الميكروويف ان فترة استخدامه دقائق قليلة و التسخين فيه يتم بسرعة مما يجعل الكفاءة الكلية للجهاز جيدة و عمليا السحب و الاستهلاك من الكهرباء سيكون قليل.