شكرا لقرائتكم خبر عن شهب "الأسديات 2021" تمطر سماء مصر اليوم بـ15 شهابا فى الساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد سماء مصر والوطن العربي اليوم الأربعاء 17 نوفمبر 2021 ذروة تساقط زخة شهب الأسديات هذا العام وهي مشاهدة بالعين المجردة بدون الحاجة لاستخدام أجهزة رصد خاصة، حيث يتوقع أن تصل زخة شهب الأسديات إلى ذروة نشاطها عند حوالى الساعة (06:00 مساء بتوقيت جرينتش)، وبالتالي يفترض رؤية أعلى عدد من الشهب بعد ارتفاع نقطة إشعاعها عالياً في السماء أمام نجوم الأسد بعد منتصف الليل خلال الساعات قبل شروق الشمس صبيحة يوم الخميس، ولكن نظراً لأن القمر في طور الأحدب المتزايد وعلى بعد يوم واحد فقط من اكتماله سوف يتسبب فى التأثير على رؤية نشاط هذه الشهب وطمس الكثير منها باستثناء الشهب الساطعة.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة، فى تقرير لها، أن أفضل وقت لمحاولة رصد شهب الأسديات مباشرة سيكون قبل الفجر مع غروب القمر من مكان مظلم، وذلك بمراقبة الأفق الشرقى، حيث ستظهر الشهب من أمام كوكبة الأسد، ويمكن أن تظهر من أى مكان فى السماء.

وتنشط شهب الأسديات سنوياً في الفترة من 6 إلى 30 نوفمبر ومصدرها الجزئيات الغبارية من المذنب (تمبل – توتال)، وهي من الشهب المتوسطة حيث تنتج في المعدل ما بين 10 إلى 15 شهابا بالساعة عند ذروتها ولكن من غير المعروف عدد الشهب التي ستكون مرصودة فعليا، فالشهب معروفة بأنها تخالف التوقعات.

وعند عبور الكرة الأرضية أثناء حركتها حول الشمس خلال الجزيئات الغبارية المنتشرة على طول مدار المذنب، فإن تلك النيازك تصطدم بأعلى الغلاف الجوي للأرض بسرعة حوالي 72 كيلومترا بالثانية وتحترق على ارتفاع من 70 إلى 100 كيلومتر تقريباً وتظهر لنا في صورة شريط من الضوء المتوهج نتيجة احتكاكها بالهواء وارتفاع درجة حرارتها، ويمكن أن تنتج ايضا شهب براقة تعرف بتسمية الكرات النارية.

ويرصد إلى جانب شهب الأسديات في سماء الفجر نجوم لامعة مثل قلب الأسد والشعرى والدبران و العيوق ونجوم الجوزاء ونجوم الثور وعنقود الثريا.

ومراقبة نشاط الشهب يساعد العلماء على فهم أفضل للكويكبات والمذنبات التي تعبر مدار الأرض وكيف أثرت تلك الأجسام السماوية على كوكبنا، ويمكن أن تساعد أيضا في حماية المركبات الفضائية والارض من الاصطدامات المحتملة بمثل هذا الحطام السماوي.

جدير بالذكر أن شهب الأسديات لها دورة نشاط تحدث كل 33 سنة، حيث يتساقط المئات منها في الساعة الواحدة وقد حدث ذلك آخر مرة في العام 2001، لأن المذنب مصدر الشهب كان قريباً في ذلك الوقت ولكن لا يتوقع حدوث عاصفة شهابية هذه السنة 2021.