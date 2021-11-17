شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة: فعالية كبرى بأسوان بمناسبة تعامد الشمس على معبد أبو سمبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، جاهزية قصر محمد علي بشبرا للافتتاح قريباً، وكذلك جاهزية متحف عواصم مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة للافتتاح، موضحا أنه يتم الإعداد لفعالية كبري في أسوان بمناسبة تعامد الشمس علي معبد أبو سمبل العام المقبل.

وألمح وزير السياحة والآثار خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ، للجنة الزارية للسياحة والآثار إلى إبداء عدد من كبريات بيوت الأزياء العالمية رغبتهم لإقامة عروض أزياء علي سفح الأهرامات، وعلي أضواء معبد الملكة حتشبسوت بالدير البحري بالأقصر.