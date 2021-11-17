شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تطلق أولى الدورات المتخصصة فى مبادرة "سكن ومودة" السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف أنه في إطار حرصها على الاستقرار الأسري والمجتمعي تنطلق يوم السبت القادم 20/ 11/ 2021م أول دورة متخصصة في فقه الأسرة ضمن مبادرة "سكن ومودة " التي أطلقتها وزارة الأوقاف ، وذلك بمركز التدريب بمسجد النور بالعباسية في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا.

ويحاضر في هذه الدورة كل من الدكتور أحمد عمر هاشم - أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية وعضو هيئة كبار العلماء، والدكتورة مها محمد فريد عقل العميد السابق لكلية طب الأزهر بنات، والواعظة وفاء عبد السلام.