شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الأنباء الليبية: عقيلة صالح يقدم أوراق ترشحه للرئاسة خلال يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي فتحي المريمي، إن رئيس المجلس عقيلة صالح استجاب لمطالبات الوفود التي قدمت له في الأيام الماضية ودعته للترشح للرئاسة، موضحا في تصريحات لوكالة الأنباء الليبية، أن عقيلة صالح سيقدم ملفه خلال اليومين القادمين إلى مكتب المفوضية بمدينة بنغازي شرق البلاد.

واحتدم سباق التنافس فى الانتخابات الرئاسية الليبية بتقدم المشير خليفة حفتر بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية إلى المفوضية العليا للانتخابات، من مقرها فى مدينة بنغازى، وأكد حفتر فى كلمة له عقب تقديم أوراق ترشحه والمستندات المطلوبة، أن ترشحه ليس طلبا للسلطة بل لقيادة الشعب الليبي في مرحلة مصيرية.

وشدد المشير حفتر على تمسكه بوحدة ليبيا وسيادتها واستقلالها، واصفاً تلك اللحظة بالتاريخية التى لا تصلح لدغدغة المشاعر، ووعد فى حال فوزه "بالاصطفاف إلى جانب الليبيين لتنفيذ طموحاتهم، وعلى رأسها وحدة البلاد واستقلالها وسيادتها".

وتابع حفتر: "إذا قدر لنا تولي الرئاسة، فإن عقلنا مليء بأفكار لا تنضب استجابة لأحلام الليبيين"، متعهدا بإطلاق مسار المصالحة والبناء، والدفاع عن الثوابت الوطنية، ومشددا على أن ليبيا تختزن العديد من الكنوز والمقدرات، التى إذا وضعت في أيادٍ أمينة ستغير مستقبلها.

وأشعل سيف الإسلام القذافى ابن العقيد الراحل معمر القذافى السباق الانتخابى في ليبيا عقب تقدمه بأوراق ترشحه إلى المفوضية العليا للانتخابات في مدينة سبها جنوب البلاد.

وأعلن عبد الحكيم بلخير عضو المفوضية العليا للانتخابات الليبية لـ"الخليج 365"، الأحد الماضى، قبول أوراق ترشح سيف الإسلام القذافى فى الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها فى 24 ديسمبر المقبل، موضحا أن ابن القذافى تقدم بأوراقه فى مكتب الإدارة الانتخابية فى مدينة سبها واستكمل جميع المسوغات القانونية حسب قانون انتخاب رئاسة الدولة الصادر عن مجلس النواب الليبي وهو القانون رقم 1 لسنة 2021.

ويعد سيف الإسلام القذافى ثانى مرشح تقبل أوراقه عقب قبول المفوضية العليا لأوراق المرشح عبد الحكيم بعيو، وتقدم سيف الإسلام القذافى، بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية الليبية، وقال مسؤول إدارة الإعلام فى مفوضية الانتخابات سامى الشريف لـ"الخليج 365"، إن سيف الإسلام قدم بالفعل أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية فى مدينة سبها جنوب البلاد.

وكشفت مفوضية الانتخابات الليبية في بيان لها اليوم الثلاثاء، عن عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية وهم المرشح أسعد محسن زهيو، والمرشح فيضان عيد حمزة، والمرشح السنوسي عبدالسلام الزوي، سيف الإسلام القذافي، عبد الحكيم بعيو، مصحوبين بمستنداتهم ووثائقهم الخاصة بالتقدم لطلب الترشح المبدئي. وبهذا يصبح عدد المتقدمين لهذا المنصب ستة مرشحين عقب تقديم المشير حفتر لأوراق ترشحه.