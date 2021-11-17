شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق التنمية الحضارية: إعلان مصر خالية من المناطق غير الآمنة بنهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضارية، إنه بنهاية العام الحالي سيجرى إعلان مصر خالية من المناطق غير الآمنة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامى سيد على، أن هناك عدة مشروعات قيد الانتهاء، وبعد استكمالها سيتم إعلان مصر خالية من المناطق غير الآمنة، وسيجرى النظر للشكل الجديد تحت اسم "صندوق التنمية الحضارية"، لتنفيذ مهام أخرى، من تطوير عواصم محافظات المدن الكبرى والفسطاط وغيرها.

وأشار رئيس صندوق التنمية الحضارية، إلى أنه جارى العمل في الـ27 محافظة، فجرى إنشاء 2000 وحدة في حلايب وشلاتين، موضحا أن مهام صندوق التنمية الحضرية تتجاوز 700 مليار جنيه.