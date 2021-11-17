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مصر تدين بأشد العبارات التفجيرات الانتحارية بمدينة كمبالا فى أوغندا

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القاهرة - سامية سيد - أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات التفجيرات الانتحارية التى شهدتها اليوم، مدينة كمبالا بأوغندا، مسفرةً عن العديد من الضحايا والمصابين.

وتعرب مصر، حكومةً وشعباً - بحسب بيان لوزارة الخارجية - عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية أوغندا الشقيقة، متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المصابين، ومؤكدةً على وقوفها بجوار أوغندا وتضامنها الكامل معها فى مواجهة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره.

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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