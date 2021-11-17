شكرا لقرائتكم خبر عن شركات ومستثمرون روس يزورون المنطقة الصناعية الروسية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام وفد روسى مشترك من وزارة الصناعة والتجارة الروسية والمؤسسة الحكومية الروسية للتطوير والتنمية (VEB.RF)، إلى جانب ممثلين عن رجال الأعمال الروس، زيارة إلى جمهورية مصر العربية، استمرت من 14 إلى 16 نوفمبر بهدف تقديم عرض للخطة الرئيسية للمنطقة الصناعية الروسية (RPZ)، التى طورتها جمعية المدن (الحدائق) الصناعية فى روسيا إلى الجانب المصرى والشركات المحتملة، بحسب " سبوتنيك".

وأشار رومان تشيكوشوف، مدير إدارة التعاون الدولى والترخيص فى التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة الروسية، إلى أن إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ثمنت بشكل كبير الخطة الرئيسية للمشروع وستبدأ بمنح موافقاتها الرسمية فى المستقبل القريب.

بالإضافة إلى ذلك، وكنتيجة لمفاوضات المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فقد تم التوقيع على الشروط الرئيسية لعقد التطوير، بما فى ذلك فترة إيجار قطعة الأرض (أرض المشروع) وحجمها وإحداثياتها، والموعد النهائى المحدد للانتهاء من تجهيز الموقع من قبل الشركات المطورة لمرافق الانتاج وكذلك سعر الإيجار.

وقام الوفد الروسى المشترك، خلال رحلة العمل، بتنفيذ زيارة إلى الموقع المحدد للمنطقة الصناعية الروسية فى مدينة العين السخنة فى مصر.

وقدم ممثلو الشركات الروسية ملاحظات إيجابية حول طبيعة وإحداثيات الموقع، من حيث إمكانية الوصول إلى البنية التحتية وتوفر وسائل النقل والخدمات اللوجستية، وتحديدا قرب الموقع من ميناء العين السخنة، أكبر ميناء شحن فى مصر على البحر الأحمر، بالإضافة إلى وجود خط سكة حديد للشحن بجانب الميناء (أوتستراد السويس – الغردقة).

بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركات الروسية بتقييم مدى توفر الخدمات الداعمة فى الموقع، مثل إمداد الكهرباء وخطوط الغاز وإمدادات المياه.

وأشار رومان تشيكوشوف إلى أن من بين المقيمين المحتملين فى المنطقة الصناعية الروسية فى مصر ممثلون عن الفروع الرائدة فى الصناعة الروسية، فى مجالات الهندسة الميكانيكية والصناعات الكيماوية والتعدين و والمستحضرات الطبية (منتجات طبية ودوائية).

الجدير بالذكر، أن وزارة الصناعة والتجارة الروسية كانت قد وافقت خلال مفاوضات مع الجانب المصري، فى وقت سابق من شهر يوليو2021، على نص البروتوكول الخاص بالتعديلات على الاتفاقية الحكومية الدولية بشأن إنشاء وتوفير شروط لتشغيل المنطقة الصناعية الروسية فى قناة السويس.

وتمت الموافقة على وضع خارطة طريق للإجراءات المشتركة للطرفين لإطلاق المنطقة الصناعية الروسية، وناقشت الوزارة الروسية مع الشركات قائمة بأنواع المنتجات التى قد تتمكن من الوصول إلى السوق المحلى فى مصر.