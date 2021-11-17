شكرا لقرائتكم خبر عن علاج الإدمان: تدريب 7 آلاف متعافٍ لسوق العمل ومنح قروض بـ5 ملايين جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، تعافى 100 متعافٍ جديد من تعاطى المخدرات بمركز العزيمة بمطروح، موضحا أن 74% نسبة استكمال البرنامج العلاجى بالمركز وهى نسبة كبيرة للغاية، حيث يجرى إعداد المركز وفقا للمعايير الدولية.

وأضاف مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن نسبة استكمال البرنامج العلاجى لأى مركز تعافٍ مهمة جدا للشباب في طريق التعافى، بجانب تقديم قروض لدعم المشروعات الصغيرة لعدد من المتعافين.

ولفت مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إلى أن الصندوق مول قروض للمتعافين من المخدرات بقيمة 5 ملايين جنيه، وسيجرى التوسع في هذه القروض خلال الفترة المقبلة، بجانب تدريب 7 آلاف متعافٍ لسوق العمل، وانتهينا الشهر الحالي من تجهيز أول مركز يجرى تأسيسه بالكامل بسواعد المتعافين من الإدمان.