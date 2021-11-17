شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسى يوجه بسرعة الانتهاء من تطوير الطريق الدائرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد "استعراض مشروعات وزارة النقل على مستوى الجمهورية، خاصةً الطرق والمحاور".

وتم في هذا الإطار استعراض الموقف التنفيذي الحالي للطريق الدائري المحيط بالقاهرة الكبرى، والذي اعتمد تطويره على عدة محاور أساسية، وهي توسعة الطريق ليصبح سبع حارات في كل جانب، فضلاً عن تزويد الطريق بأنظمة النقل الذكي ITS، بالإضافة إلى تزويده لمنظومة النقل الجماعي الجديدة والمتمثلة في الأتوبيس الترددي السريع BRT، والذي يعتبر بدوره بديلاً للنقل العشوائي، ويعمل بالطاقة النظيفة سواء الكهربائية أو الغاز الطبيعي، بما سيساعد على الحد من التلوث وترشيد الطاقة وتقليل الحوادث وتحسين الصحة العامة والارتقاء بالأداء الاقتصادي، كما أنه سيخفض من استخدام المواطنيين للسيارات الخاصة على غرار المدن العالمية، ويشكل نقلة حضارية أكثر استدامة، وستعد شبكة BRT على الطريق الدائري الاطول في العالم بطول 106 كم، وستتم بالتوازي مع منظومات النقل الجديدة الأخرى، خاصةً المونوريل والقطار الكهربائي ومترو الأنفاق، الأمر الذي من شأنه أن يحدث نقلة نوعية ضخمة في منظومة النقل الجماعي في القاهرة الكبرى.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

الرئيس السيسى يوجه بسرعة الانتهاء من تطوير الطريق الدائرى وفق الجدول الزمنى

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد "استعراض مشروعات وزارة النقل على مستوى الجمهورية، خاصةً الطرق والمحاور".

وتم في هذا الإطار استعراض الموقف التنفيذي الحالي للطريق الدائري المحيط بالقاهرة الكبرى، والذي اعتمد تطويره على عدة محاور أساسية، وهي توسعة الطريق ليصبح سبع حارات في كل جانب، فضلاً عن تزويد الطريق بأنظمة النقل الذكي ITS، بالإضافة إلى تزويده لمنظومة النقل الجماعي الجديدة والمتمثلة في الأتوبيس الترددي السريع BRT، والذي يعتبر بدوره بديلاً للنقل العشوائي، ويعمل بالطاقة النظيفة سواء الكهربائية أو الغاز الطبيعي، بما سيساعد على الحد من التلوث وترشيد الطاقة وتقليل الحوادث وتحسين الصحة العامة والارتقاء بالأداء الاقتصادي، كما أنه سيخفض من استخدام المواطنيين للسيارات الخاصة على غرار المدن العالمية، ويشكل نقلة حضارية أكثر استدامة، وستعد شبكة BRT على الطريق الدائري الاطول في العالم بطول 106 كم، وستتم بالتوازي مع منظومات النقل الجديدة الأخرى، خاصةً المونوريل والقطار الكهربائي ومترو الأنفاق، الأمر الذي من شأنه أن يحدث نقلة نوعية ضخمة في منظومة النقل الجماعي في القاهرة الكبرى.

"التعليم" تعلن عن إطلاق المشروع الوطنى للقراءة للعام الثانى

قدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اجتماعًا لمناقشة تفاصيل المشروع الوطني للقراءة للعام الثاني، بالتعاون مع مؤسسة البحث العلمى الإماراتية؛ وذلك عبر شبكة الفيديو كونفرانس بديوان عام الوزارة.

حضر الاجتماع المنسق العام للمشروع إلهام أحمد إبراهيم رئيس قطاع الخدمات والأنشطة ومديرو عموم الشؤون التنفيذية، وموجهى عموم المكتبات بجميع المديريات التعليمية بمختلف المحافظات، وممثلي مؤسسة البحث العلمي لمكتب مصر وإفريقيا.

وتم خلال الاجتماع عرض دليل المشروع للعام الثانى، والإجابة عن جميع الاستفسارات، وتم التوجيه بأهمية المشاركة في المشروع، وتحديد منسقي المشروع بكافة المستويات.

وفاة أحمد زيدان عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب

توفى منذ قليل، النائب أحمد زيدان عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك بعد صراع مع المرض.

وكتب النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب: "إنا لله وإنا إليه راجعون ، توفى إلى رحمة الله تعالى الصديق الغالى والأخ العزيز المغفور له بإذن الله، النائب أحمد زيدان ، أشهد الله أنه كان دمث الخلق محبوباً بين الناس".

قافلة صندوق تحيا مصر تصل أسوان لتوفير 49 طن أغذية لمتضررى السيول

أعلن صندوق تحيا مصر صباح اليوم، الثلاثاء، عن وصول قافلة إغاثة عاجلة لمحافظة أسوان للمشاركة في جهود رعاية متضرري موجة الطقس السيئ التي تعرضت لها المحافظة قبل عدة أيام.

استقبل القافلة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وعدد من قيادات المحافظة ومسئولي مؤسسات المجتمع المدني لبدء عملية توزيع محتويات القافلة، وقال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن تسيير هذه القافلة يأتي في إطار الجهود التي يقوم بها الصندوق لمعاونة أجهزة الدولة وقت الكوارث والأزمات، لافتا إلى أن القافلة تتضمن 24 طنا من المواد الغذائية الجافة، و5 أطنان من الألبان، و5 أطنان معلبات، و5 أطنان خضروات، بالإضافة إلى 10 أطنان من الدواجن واللحوم.

وأضاف أن القافلة تتضمن أيضا سيارات محملة بـالأمتعة تشمل 2000 مرتبة اسفنجية، و2000 سجادة، و2000 بطانية، و2000 لحاف، بالإضافة إلى 110 سرير، للمشاركة في إغاثة الأسر التي انهارت منازلهم جراء السيول، مشيرا إلى أن هذه القافلة تم إعدادها بالتعاون مع شركاء الصندوق من الشركات المصرية ومنها النساجون الشرقيون، وتاكي، ورنين، ودومتي، والدقهلية للدواجن.

حفتر يعلن الترشح لانتخابات الرئاسة بليبيا ويتعهد ببدء مسار المصالحة

أعلن قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، ترشحه لانتخابات الرئاسة المزمع عقدها ديسمبر المقبل.

وقال حفتر، في كلمة عقب تقديم أوراقه رسميا للجنة الانتخابات الرئاسية فى بنغازي، أترشح للانتخابات لقيادة الشعب في مرحلة مصيرية وليس طلبا للسلطة، ولا يليق بانتخابات ليبيا أن تكون مناسبة للوعود الجوفاء.

ووجه حفتر، حديثه للمواطنين الليبين، قائلا: "أعدكم بالدفاع عن ثوابتنا الوطنية الراسخة وعلى رأسها وحدة ليبيا وسيادتها واستقلالها، و إذا قدر لي أن أتولى الرئاسة فلدي أفكار لا تنضب لرفعة ليبيا.

وأشار إلى أن ليبيا لديها كنوز ومقدرات إذا وضعت في أيد أمينة ستغير مستقبل البلاد، مضيفا:" يجب أن نبدأ معا رحلة المصالحة والسلام والبناء والاستقرار.

انهيار جزئى فى عقار وإصابة شخصين ببولاق الدكرور بسبب انفجار ماسورة غاز

أدى انفجار ماسورة غاز إلى حدوث تصدع وسقوط جدران وحوائط بأحد العقارات بمنطقة بولاق الدكرور في الجيزة صباح اليوم الثلاثاء، وانتقل رجال الحماية المدنية ومسئولو الحى إلى مكان البلاغ، وأسفر الحادث كما ذكر شهود عيان عن إصابة شخصين تم نقلهما للمستشفى.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد انفجار ماسورة غاز مما أدى إلى انهيار جدران وحوائط عقار في بولاق الدكرور.

انتقل رجال الحماية المدنية بالجيزة، ومسئولو الحي إلى محل الواقعة، وتبين أن تسرب غاز أدى إلى انفجار ماسورة الغاز، مما تسبب في تصدع جدران وحوائط العقار وسقوط جزء منها.

وذكر شهود عيان أن الحادث أسفر عن إصابة شخصين، وتم نقلهما إلى المستشفى، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومعاينة المكان، لكشف كافة الملابسات.

فحص 5 ملايين طالب بمبادرة الكشف المبكر عن "الأنيميا والسمنة والتقزم" بالمدارس

أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 5 ملايين طالب بمختلف مدارس الجمهورية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض (الأنيميا والسمنة والتقزم) لدى طلاب المرحلة الابتدائية، وذلك منذ إطلاقها بداية العام الدراسي الحالي وحتى اليوم، تأتى تلك المبادرة فى إطار حرص الدولة على الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تستهدف فحص 15 مليون طالب في المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، بـ29 ألفاً و444 مدرسة حكومية وخاصة، مشيراً إلى أن المبادرة تستمر في العمل حتى نهاية السنة الدراسية بجميع محافظات الجمهورية.

وأضاف "عبد الغفار"، أنه يتم من خلال المبادرة إجراء المسح الطبي للطلاب وقياس الوزن، والطول، ونسبة الهيموجلوبين بالدم، للكشف عن الأمراض الناتجة عن سوء التغذية، ووضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

بعد توجيهات الرئيس السيسي.. الصحة تعلن نجاح جراحة زرع الكلى للمواطن "هادى"

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، نجاح جراحة زرع الكلى للمواطن هادي محمدي محمدي، والذي تم علاجه على نفقة الدولة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد استغاثة المريض عبر إحدى القنوات الفضائية المصرية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المريض وصل إلى المعهد القومي للكلى والمسالك البولية، يوم الإثنين 8 نوفمبر، بواسطة سيارة إسعاف مجهزة، بالتنسيق مع الدكتور محمد فوزي رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور محمد شوقي وكيل وزارة الصحة بالقاهرة.

وأضاف "عبد الغفار" أن الدكتور محمد صلاح الدين زكي عميد المعهد القومي للكلى والمسالك البولية، قام بمناظرة الحالة فور وصولها الساعة 11 مساء، وتم اتخاذ الترتيبات القانونية والإدارية والطبية ونقل ملف المريض وقرار اللجنة العليًا لزراعة الأعضاء والقومسيون الطبي من معهد ناصر إلى معهد الكلى.

وأفاد الدكتور حسام عبدالغفار، أن فريق زراعة الكلى بالمعهد، أجرى الجراحة بنجاح، والمريض خرج إلى غرفة رعاية الزرع، وحالته مستقرة والكلى المنزرعة تعمل بشكل ممتاز، مؤكدا أن والدة المريض المتبرعة بالكلى في حالة صحية ممتازة.

الإمارات تصدر قانونا جديدا ينظم علاقات العمل ويحدد اشتراطات إنهاء العقود

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

وأوضح التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبى، صدور مرسوم بقانون بالإمارات تنظيم علاقات العمل والذي تسري أحكامه اعتبارا من 2 فبراير 2022 على كافة المنشآت وأصحاب العمل والعمال في القطاع الخاص على أن ينتهي العمل بالقانون الاتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل من تاريخ سريان هذا المرسوم بالقانون.

وقالت الملحق العمالى حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، إن سمو صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات أصدر مرسوما بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل والذي تسري أحكامه اعتبارا من 2 فبراير 2022 على كافة المنشآت وأصحاب العمل والعمال في القطاع الخاص في الدولة على أن ينتهي العمل بالقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل اعتبارا من تاريخ سريان هذا المرسوم بالقانون.