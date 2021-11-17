شكرا لقرائتكم خبر عن العمال فى عيون الدولة بالجمهورية الجديدة على صفحات الخليج 365 غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع الخليج 365 في عددها المطبوع الصادر، غدا السبت، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها "بتوجيهات الرئيس السيسى.. العمال فى عيون الدولة بالجمهورية الجديدة.. حد أدنى للأجور 2400 جنيه.. منصة إلكترونية لتنظيم سوق العمل ومتطلباته.. أول منظومة للتأمين على العمالة غير المنتظمة.. إحياء دور النقابات العمالية.. إلزام القطاع الخاص بتوظيف نسبة الـ5 %من ذوى الإعاقة.. الأمان الوظيفى وإلغاء استمارة 6.. انخفاض البطالة إلى 3.7 %عام 2021.. المرأة العاملة حجر الزاوية لتنفيذ استراتيجية مصر 2030.





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