خريطة أمطار الـ 48 ساعة.. "التنبؤ بالفيضان" يوضح أماكن سقوطها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

كشف مركز التنيؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والري، عن توقعات الطقس لمدة ٤٨ ساعة القادمة.

وأعلن المركز، اليوم، أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية والغربية والوجه البحري وقد تصل للقاهرة.

أما بخصوص الأربعاء ١٧نوفمبر، فمن المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري وقد تصل لمحافظة شمال سيناء والقاهرة.

ومن المحتمل سقوط أمطار خفيفة على أجزاء متفرقة من محافظات الوجه البحري يوم الخميس الموافق 18 نوفمبر.​